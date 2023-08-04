04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT'ten dünyanın konuştuğu operasyon! DEAŞ 4 ay sonra Kureyşi'nin öldürüldüğünü itiraf etti

MİT'ten dünyanın konuştuğu operasyon! DEAŞ 4 ay sonra Kureyşi'nin öldürüldüğünü itiraf etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2023 12:16
Milli İstihbarat Teşkilatı nisan ayında Suriye'de düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri ebu Hüseyin el Kureyşi'yi etkisiz hale getirmişti. Örgütten yaklaşık 4 ay sonra Kureyşi'nin öldürüldüğü itirafı geldi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten dünyanın konuştuğu operasyon
MİT'ten dünyanın konuştuğu operasyon
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Yeni komuta kademesinin mesajı ne?
Yeni komuta kademesinin mesajı ne?
Özel’den “Genel başkanlığa adayım” açıklaması
Özel’den “Genel başkanlığa adayım” açıklaması
CHP’de “Emanetçi genel başkan” tartışması
CHP’de “Emanetçi genel başkan” tartışması
CHP’de yerel seçim çıkmazı!
CHP'de yerel seçim çıkmazı!
PKK-KCK’nın sözde kurye sorumlusu öldürüldü
PKK-KCK’nın sözde kurye sorumlusu öldürüldü
3. köprüye tren yolu geliyor
3. köprüye tren yolu geliyor
Gökyüzünde epik bir yolculuk
Gökyüzünde epik bir yolculuk
Yangın çıkarmak isteyen teröristler yakalandı
Yangın çıkarmak isteyen teröristler yakalandı
Başkan Erdoğan böyle imzaladı
Başkan Erdoğan böyle imzaladı
Daha Fazla Video Göster