MİT'ten dünyanın konuştuğu operasyon! DEAŞ 4 ay sonra Kureyşi'nin öldürüldüğünü itiraf etti

Milli İstihbarat Teşkilatı nisan ayında Suriye'de düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri ebu Hüseyin el Kureyşi'yi etkisiz hale getirmişti. Örgütten yaklaşık 4 ay sonra Kureyşi'nin öldürüldüğü itirafı geldi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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