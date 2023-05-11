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Miting meydanlarında hava nasıl? Sıcak yarışta kim önce

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Giriş: 11.05.2023 09:22
Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş katıldığı Sebep Sonuç programında AK Parti'nin son bir haftada gerçekleştirdiği mitingleri yorumladı. Özellikle İstanbul'daki dev buluşmanın "Bir dip dalganın habercisi" olduğunu belirten Aktaş, seçim sonuçlarına dair öngörüsünü paylaştı.
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