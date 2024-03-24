AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingi için yüz binlerce kişi İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne doğru akın ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor? sorusunu canlı yayında açıkladı.