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Miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor?

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Giriş: 24.03.2024 11:56
AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingi için yüz binlerce kişi İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne doğru akın ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor? sorusunu canlı yayında açıkladı.
Miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor?
Miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor?
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