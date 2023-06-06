MİT’in yeni Başkanı İbrahim Kalın oldu! Kalın’dan ilk mesajı: Güzel ülkem için durmak yok yola devam

Türkiye'nin en kritik kurumlarından MİT Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın atandı. Sosyal medyadan açıklama yapan İbrahim Kalın, "Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" mesajını paylaştı.

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