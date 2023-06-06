06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT’in yeni Başkanı İbrahim Kalın oldu! Kalın’dan ilk mesajı: Güzel ülkem için durmak yok yola devam

MİT’in yeni Başkanı İbrahim Kalın oldu! Kalın’dan ilk mesajı: Güzel ülkem için durmak yok yola devam

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2023 09:27
Türkiye'nin en kritik kurumlarından MİT Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın atandı. Sosyal medyadan açıklama yapan İbrahim Kalın, "Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" mesajını paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte MİT’in yeni başkanı...
İşte MİT’in yeni başkanı...
Yeni dönemin ilk Kabine toplantısı bugün!
Yeni dönemin ilk Kabine toplantısı bugün!
A Haber sel bölgesinde
A Haber sel bölgesinde
HÜDA-PAR Genel Başkan Yapıcıoğlu A Haber’de
HÜDA-PAR Genel Başkan Yapıcıoğlu A Haber'de
CHP’de kafalar pırıl pırıl
CHP'de kafalar pırıl pırıl
Musa Avsever geçici Genelkurmay Başkanı!
Musa Avsever geçici Genelkurmay Başkanı!
Kılıçdaroğlu’ndan skandal savunma
Kılıçdaroğlu'ndan skandal savunma
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı!
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı!
AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş
CHP’de başkanlık yarışı mı?
CHP'de başkanlık yarışı mı?
Çayın sofralara yolculuğu!
Çayın sofralara yolculuğu!
Liderlerden Başkan Erdoğan’a övgü
Liderlerden Başkan Erdoğan’a övgü
Daha Fazla Video Göster