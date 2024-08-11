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MİT’in takas operasyonu öncesi neler yaşandı? Tarihi takas operasyonunun detayları

MİT’in takas operasyonu öncesi neler yaşandı? Tarihi takas operasyonunun detayları

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2024 09:27
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ABD ve Rusya arasında gerçekleştirdiği başarılı casus takasının yeni detayları ortaya çıktı.
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Tarihi takas operasyonunun detayları
Tarihi takas operasyonunun detayları
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