01 Mayıs 2023, Pazartesi
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MİT'in Suriye'deki nefes kesen operasyonu! Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya medyasında olay oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dün Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin süreceğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Gazete manşetlerini Başkan Erdoğan'ın sözleri süsledi...