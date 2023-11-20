MİT’in rehine diplomasisi

Türkiye'nin tüm kanallarla Gazze için yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Diplomatik kaynaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Hamas ile irtibata geçerek rehinelerin sağlık durumu ve rehine takasına ilşikin temasta olduğunu söyledi.

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