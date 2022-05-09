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MİT’in gözü Savunma Sanayii’nde! Casusların hedefinde savunma projeleri var

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Giriş: 09.05.2022 13:24
Türk Savunma Sanayii büyük atılımlar yaptı. Önemli yerli ve milli projeler bir bir tamamlandı. Bu da yabancı gizli servislerin dikkati çekti. Siber casusluklara karşı harekete geçen MİT, kurumlara yönelik istihbarata karşı koyma faaliyetinde önceliği Savunma Sanayii’ne ayırdı. Eğitimlerde siber casusluğa karşı alınması gereken önlemler anlatılıyor.
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