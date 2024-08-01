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MİT’in gerçekleştirdiği takasın yeni görüntüleri!

MİT’in gerçekleştirdiği takasın yeni görüntüleri!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 18:30
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Ankara’da yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu gerçekleştirildi.
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MİT’in gerçekleştirdiği takasın yeni görüntüleri!
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