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MİT'in çökerttiği DEAŞ hücresinde İsrail izi! Üzerinden not yazılmış İsrail parası çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 18:06
Yılbaşında Türkiye'de bulunan sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığı yapan DEAŞ'lı teröristler, MİT operasyonu ile yakalanmıştı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda "Ebu Leys" kod adlı Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim'in üzerinden üzerine not yazılmış İsrail parası çıktı.
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