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MİT'den sınır ötesi operasyon! Eylem hazırlığı için toplantıya katılacak PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

AA
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Giriş: 27.03.2021 16:56
Güncelleme:27.03.2021 16:56
Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) sınır ötesi operasyon... Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyon sonucu PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye, terörle mücadele konusunda yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da nokta atışı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde operasyon gerçekleştirdi.

MİT'TEN IRAK'TA OPERASYON

Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonun ayrıntıları paylaşıldı. Buna göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katılan "Karker Kürecik" kod adlı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi.

YUNANİSTAN'DAKİ KAMPTA ÖRGÜTSEL EĞİTİM ALDI

İnal'ın, Lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018'de Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçtiği belirlendi.

Yaklaşık 3 yıldır PKK kamplarında faaliyet yürüten İnal'ın, Türkiye'de eylem yapmak amacıyla Metina'daki bir toplantıya katılacağı tespit edilirken, 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda İnal'ın beraberindeki 2 örgüt mensubu da etkisiz hale getirildi.

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