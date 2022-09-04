MİT ve Polisten "Semra Güzel" operasyonu

PKK'LI teröristlerle fotoğrafı çıkan HDP milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel’in, uzun süre izin rastlanmadı. Ancak, önceki gün MİT ve İstanbul Polisinin ortak operasyonuyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Silivri’de yakalandı. Güzel, Polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.