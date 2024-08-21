21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
MİT ve emniyetten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Mehnaz Omari İstanbul'da yakalandı

MİT ve emniyetten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Mehnaz Omari İstanbul'da yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2024 16:06
MİT, PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. MİT ve emniyet güçleri terör örgütü PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Naze Ad" kod isimli Mehnaz Omari'yi İstanbul'da yakaladı.
PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmasına darbe
PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına darbe
A Haber suikastın yaşandığı noktada
A Haber suikastın yaşandığı noktada
Kudüs’te Ultra Ortodokslara zorunlu askerlik şiddeti
Kudüs’te Ultra Ortodokslara zorunlu askerlik şiddeti
Keşif uçağı OTAĞ görev başında
Keşif uçağı OTAĞ görev başında
İsrail’den El Fetih yetkilisine suikast
İsrail'den El Fetih yetkilisine suikast
Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü!
Kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Türkiye’de kime suikast düzenleyeceklerdi?
Türkiye'de kime suikast düzenleyeceklerdi?
Irak ve Suriye’de terör temizliği!
Irak ve Suriye'de terör temizliği!
İşte Fatih Terim’in ilk ifadesi
İşte Fatih Terim'in ilk ifadesi
CHP’li Eren Erdem CHP yönetimini eleştirdi
CHP’li Eren Erdem CHP yönetimini eleştirdi
Nasıl kaçtılar? Nasıl yakalandılar?
Nasıl kaçtılar? Nasıl yakalandılar?
Daha Fazla Video Göster