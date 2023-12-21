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Mit ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 13:34
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortak bir operasyona imza attı. Bir DHKP-C üyesi yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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