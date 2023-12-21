Mit ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu!

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortak bir operasyona imza attı. Bir DHKP-C üyesi yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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