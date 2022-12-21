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MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a darbe! Sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali yakalandı

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 13:14
Son dakika haberleri... MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.
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