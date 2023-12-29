MİT ve EGM'den DEAŞ'a büyük darbe! Saldırı hazırlığındaki 32 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.

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