24 Ekim 2024, Perşembe
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MİT TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı! PKK hedefleri yerle bir

MİT TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı! PKK hedefleri yerle bir

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 09:02
Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)’a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.
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