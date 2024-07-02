MİT provokasyona karşı devrede: Provokatif olaylara müdahale edildi

Suriyeli yerel askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada 'Provokatörlere uymamamız gerek. Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran, kamu malları ile özel mülklere zarar veren provokatörlere uymamamız gerek fitne ateşi yakan fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek.' ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan MİT tarafından yapılan açıklamada "Türkiye ve Suriye kuzeyindeki provokatif olaylara müdahale edildi" ifadelerine yer verildi.