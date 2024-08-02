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MİT koordinesinde tarihi takas! Esir takası Rusya'da nasıl yankılandı?

MİT koordinesinde tarihi takas! Esir takası Rusya'da nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 02.08.2024 16:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile MİT koordinasyonunda Ankara’da tarihi esir takası gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Putin esirleri havalimanında karşıladı. Peki esir takası Rusya'da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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Esir takası Rusya’da nasıl yankılandı?
Esir takası Rusya'da nasıl yankılandı?
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