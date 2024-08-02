02 Ağustos 2024, Cuma
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MİT koordinesinde tarihi takas! Esir takası Rusya'da nasıl yankılandı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile MİT koordinasyonunda Ankara’da tarihi esir takası gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Putin esirleri havalimanında karşıladı. Peki esir takası Rusya'da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.