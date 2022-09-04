04 Eylül 2022, Pazar
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MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK'nın sözde yöneticisini etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden "Darav Gevda" kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.