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MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK'nın sözde yöneticisini etkisiz hale getirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 12:55
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden "Darav Gevda" kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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