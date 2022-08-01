01 Ağustos 2022, Pazartesi
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MİT hangi operasyonları gerçekleştirdi?
Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn-el Arab Yürütme Konseyi Üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT yurt içi ve yurt dışında çok önemli operasyonlar gerçekleştiriyor. A Haber ekipleri MİT’in düzenlediği operasyonları derledi, detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.