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MİT hangi operasyonları gerçekleştirdi?

A Haber
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Giriş: 01.08.2022 15:52
Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn-el Arab Yürütme Konseyi Üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT yurt içi ve yurt dışında çok önemli operasyonlar gerçekleştiriyor. A Haber ekipleri MİT’in düzenlediği operasyonları derledi, detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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