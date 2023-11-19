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MİT Gazze'deki rehineler için devrede: MİT Hamas’a rehinelerin durumunu sordu

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 12:58
Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklar MİT'in Hamas’a rehinelerin durumunu sorduğunu ve bilgi alındıkça paylaşılacağını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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