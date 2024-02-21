MİT Fransız casusları adım adım takip edip deşifre etti! İltica vaadiyle casusluk yaptırdılar

İsrail, Rus, İran gizli servislerinin Türkiye’deki şebekelerini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, şimdi de Fransa İstihbarat Servisi’nin (DGSE) ülkemizde faaliyette bulunan 3 kişilik istihbarat hücresini deşifre etti. MİT, Fransa istihbarat servisinin 3 ajanını adım adım takip edip yakaladı. Sözde aktivist-gazeteci kılığındaki ajanların, Fransız vatandaşlığı vaadiyle Türkiye aleyhine propaganda yaptıkları tespit edildi. 6 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında MİT’İn yeni casus avına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

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