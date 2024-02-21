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MİT Fransız casusları adım adım takip edip deşifre etti! İltica vaadiyle casusluk yaptırdılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 00:23
İsrail, Rus, İran gizli servislerinin Türkiye’deki şebekelerini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, şimdi de Fransa İstihbarat Servisi’nin (DGSE) ülkemizde faaliyette bulunan 3 kişilik istihbarat hücresini deşifre etti. MİT, Fransa istihbarat servisinin 3 ajanını adım adım takip edip yakaladı. Sözde aktivist-gazeteci kılığındaki ajanların, Fransız vatandaşlığı vaadiyle Türkiye aleyhine propaganda yaptıkları tespit edildi. 6 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında MİT’İn yeni casus avına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.
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MİT Fransız casusları takip edip deşifre etti!
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