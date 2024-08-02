02 Ağustos 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
MİT devreye girdi, esirler serbest kaldı! Oval Ofis'te esir takası sevinci yaşandı
Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu modern tarihin en büyük esir takaslarından biri yaşandı. Takas gerçekleşirken, ABD’li esirlerin aileleri oval ofisteydi. Wall Street Journal muhabiri Gershkovich (Gerskoviç) eve dönüşü ise meslektaşları tarafından coşkuyla kutlandı.