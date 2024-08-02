MİT devreye girdi, esirler serbest kaldı! Oval Ofis'te esir takası sevinci yaşandı

Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu modern tarihin en büyük esir takaslarından biri yaşandı. Takas gerçekleşirken, ABD’li esirlerin aileleri oval ofisteydi. Wall Street Journal muhabiri Gershkovich (Gerskoviç) eve dönüşü ise meslektaşları tarafından coşkuyla kutlandı.

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