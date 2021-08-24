25 Ağustos 2021, Çarşamba
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MİT buluyor SİHA'lar buluyor! Operasyonlarda PKK'lı 7 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde ve Suriye’de, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmıyor. Terör hedefleri tek tek belirlenip SİHA'larla vuruluyor. Son olarak, 1 haftada gerçekleşen nokta operasyonlarla, örgütün sözde üst düzey isimlerinden 7 terörist etkisiz hale getirildi.