MİT buluyor SİHA'lar buluyor! Operasyonlarda PKK'lı 7 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde ve Suriye’de, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmıyor. Terör hedefleri tek tek belirlenip SİHA'larla vuruluyor. Son olarak, 1 haftada gerçekleşen nokta operasyonlarla, örgütün sözde üst düzey isimlerinden 7 terörist etkisiz hale getirildi.