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MİT buldu... İHA gördü... SİHA vurdu! 2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu | 2021 yılı terörle mücadele bilançosu A Haber'de

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Giriş: 31.12.2021 12:13
Son dakika haberi... Bugün geride bırakacağımız 2021 yılı terörle mücadelede başarılarla dolu bir yıl oldu. Peki 2021 yılında terörle mücadelede neler yapıldı? Kaç PKK'lı öldürüldü? Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı? Hangi operasyonlar yapıldı? Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında anlattı.
2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu 2021 YILI PKK İÇİN ÇÖKÜŞ YILI OLDU
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