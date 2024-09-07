MİT Başkanı Kalın’dan Trablus’a ziyaret!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, üst düzey temaslarda bulunmak üzere Libya’nın başkenti Trablus’a ziyaret gerçekleştirdi. Gündemde Türkiye- Libya ilişkileri, Gazze ve bölgesel gelişmeler vardı.

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