MİT Başkanı İbrahim Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır

MİT Başkanı İbrahim Kalın MİT'in 97'inci kuruluş yıl dönümünde konuştu. Kalın konuşmasında, "Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır" dedi.