MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu! Yunan’da panik: Türk gücünün görünmez yüzü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine’yi açıklamasının ardından uluslararası basında gözler Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'a çevrildi. Yunan basını Bakan Hakan Fidan için "Türk gücünün görünmez yüzünü temsil ediyor" dedi.

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