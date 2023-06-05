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MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu! Yunan’da panik: Türk gücünün görünmez yüzü

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Giriş: 05.06.2023 09:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine’yi açıklamasının ardından uluslararası basında gözler Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'a çevrildi. Yunan basını Bakan Hakan Fidan için "Türk gücünün görünmez yüzünü temsil ediyor" dedi.
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