MİT Akademi’den İsrail’de radikal sağ raporu: Kontrollü bir işgal süreci yürütüyor

Milli İstihbarat Akademisi, İsrail'in Gazze saldırıları ile İsrail siyasetindeki şiddet yanlısı ideolojileri ve uygulamaları rapor haline getirdi. Akademiden yapılan açıklamada; askeri kanadın yine kanlı ancak daha kontrollü bir işgal süreci yürütme planları yaptığı kaydedildi.

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