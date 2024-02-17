Mısırlı gençlerden Türkçe kurslarına yoğun ilgi! Kahire Yunu Emre Enstitüsü’nde Türkçe ilgisi

Mısır'ın başkenti Kahire'de hizmet veren Yunus Emre Enstitüsü dünyada Türkçe kurslarına en fazla ilgi gösterilen şube konumunda. A Haber ekibi enstitüde Türkçe öğrenen Mısırlı öğrenciler ile bir araya geldi.

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