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Mısırlı gençlerden Türkçe kurslarına yoğun ilgi! Kahire Yunu Emre Enstitüsü’nde Türkçe ilgisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 17:25
Mısır'ın başkenti Kahire'de hizmet veren Yunus Emre Enstitüsü dünyada Türkçe kurslarına en fazla ilgi gösterilen şube konumunda. A Haber ekibi enstitüde Türkçe öğrenen Mısırlı öğrenciler ile bir araya geldi.
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