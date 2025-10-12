Mısır’da Gazze zirvesi! Başkan Erdoğan da katılacak

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde Gazze zirvesi düzenlenecek. Zirveye 20'den fazla liderin katılacağını bildirildi. Zirveye Türkiye de davetli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Şarm el Şeyh'te olması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump da önce İsrail'e ardından Mısır'a gidecek. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

