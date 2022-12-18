Mısır'a yeki alanı tepkisi! Diplomatik kaynaklar: Mısır ve Libya diyalog süreci başlatmalı

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Mısır yeni bir yetki alanı açıklaması yapmıştı. Libya da bu açıklamaya tepki göstermişti. Türkiye'deki diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Mısır ve Libya diyalog süreci başlatmalı." denildi.

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