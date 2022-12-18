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Mısır'a yeki alanı tepkisi! Diplomatik kaynaklar: Mısır ve Libya diyalog süreci başlatmalı

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Giriş: 18.12.2022 11:12
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Mısır yeni bir yetki alanı açıklaması yapmıştı. Libya da bu açıklamaya tepki göstermişti. Türkiye'deki diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Mısır ve Libya diyalog süreci başlatmalı." denildi.
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