18 Mart 2023, Cumartesi
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Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları ikinci kez bir araya geliyor
Ve Mısır'a 11 yıl sonra düzenlenen ilk ziyaret… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yılın ardından bugün Mısır'a bakan düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor. Mısır ile normalleşme sürecindeki bu önemli virajı A Haber ekiplerinden Murat Sekban takip ediyor. İşte tüm detaylar…