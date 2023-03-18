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Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları ikinci kez bir araya geliyor

A Haber
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Giriş: 18.03.2023 11:41
Ve Mısır'a 11 yıl sonra düzenlenen ilk ziyaret… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yılın ardından bugün Mısır'a bakan düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor. Mısır ile normalleşme sürecindeki bu önemli virajı A Haber ekiplerinden Murat Sekban takip ediyor. İşte tüm detaylar…
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Mısır’a 11 yıl sonra ilk ziyaret!
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