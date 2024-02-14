14 Şubat 2024, Çarşamba
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Mısır ziyaretinin perde arkası!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) özel uçak ile Mısır'a geçti. 12 yıl sonra Mısır'da gerçekleşen bu ziyarette Erdoğan kırmızı halı ile karşılandı. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve MısırCumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmeye dair detayları uzman isimler A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında anlattı.