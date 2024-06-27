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Mısır Çarşısı’nda tadilat tartışması! Restorasyon aslına uygun mu?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 27.06.2024 11:02
Mısır Çarşısı'na ait bu iki fotoğraf sosyal medyada tartışmayı da beraberinde getirdi. Tadilatın sonunda ortaya fazladan bir dükkan çıktığı iddiasını çarşının planı aydınlattı.
Mısır Çarşısı’nda tadilat tartışması!
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