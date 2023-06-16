16 Haziran 2023, Cuma
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Mısır BRICS'e üye olmak için başvurdu! Dengeleri nasıl değiştirecek?
Mısır'dan uluslararası ilişkiler alanında dengeleri değiştirecek bir adım geldi. Kahire, aralarında Çin ve Rusya'nın da olduğu BRICS grubuna üye olmak için resmen başvurdu. Peki Mısır'ın BRICS'e üyelik başvurusunda bulunması ne anlama geliyor? Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.