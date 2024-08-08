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Misillemeden vazgeçmek için Gazze şartı mı? İran: Öncelikler arasında Gazze’deki saldırıların durması da var

Misillemeden vazgeçmek için Gazze şartı mı? İran: Öncelikler arasında Gazze’deki saldırıların durması da var

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 11:37
Tahran-Tel Aviv hattında gergin bekleyiş sürüyor. Gözler İran'ın Haniye suikastına vereceği misillemeye çevrilmiş durumda. Peki bu ne zaman olacak, İran cephesinde neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ son gelişmeleri aktardı.
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