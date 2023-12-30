Misafir seçmen uygulamasına son verildi! YSK önlem aldı KHK’lılar aday olmayacak

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimler öncesinde yeni kararlar aldı. Buna göre KHK'dan ihraç edilmiş adayların başvuruları kabul edilmedi. Misafir seçmen uygulamasına da son verildi.

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