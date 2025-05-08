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Minguzzi’nin annesi: Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz

Minguzzi’nin annesi: "Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 18:09
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında anne Yasemin Akıncılar ve baba Andrea Minguzzi ile ailenin avukatı Rezan Epözdemir basına açıklama yaptı. Akıncılar, "Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz" dedi.
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Minguzzi’nin annesi: Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz
Minguzzi’nin annesi: Bu davanın peşini bırakmıyoruz
Minguzzi’nin annesi: "Bu davanın peşini bırakmıyoruz"
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