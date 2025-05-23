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Minguzzi ailesine tehdit davasında karar! Sanık 5 çocuktan 1’ine 4 yıl 8 ay hapis cezası

Minguzzi ailesine tehdit davasında karar! Sanık 5 çocuktan 1'ine 4 yıl 8 ay hapis cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 16:03
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuğun yargılandığı duruşmada karar açıklandı. Mahkeme, 5 çocuk hakkında yaş indirimi uygulayarak 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 'Silahla birden fazla kişiyle tehdit' suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü bu suçtan adli kontrol şartıyla beraat etti. M.G. hakkında ise tutukluluk halinin devamına ve 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Detayları A Haber Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı.
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Minguzzi ailesine tehdit davasında karar! Sanık 5 çocuktan 1’ine 4 yıl 8 ay hapis cezası
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