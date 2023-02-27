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Mimar Sinan'ın yarım asırlık eseri zarar görmedi! Depremzedeleri ağırlıyor

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 11:44
Mimar Sinan'ın Hatay'da inşa ettiği Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, depremzedelere yuva oldu. A Haber muhabiri Tayfun Er o noktadan detayları aktardı.
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