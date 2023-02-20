Mimar Sinan'ın eseri afetzedeleri ağırlıyor! Yarım asırlık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi geçici yuvaları oldu

Depremden etkilenen illerde seferberlik sürüyor. Evleri yıkılan ya da hasar gören afetzedelerden bir kısmı Hatay’da Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde ağırlanıyor.

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