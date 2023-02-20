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Mimar Sinan'ın eseri afetzedeleri ağırlıyor! Yarım asırlık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi geçici yuvaları oldu

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 12:05
Depremden etkilenen illerde seferberlik sürüyor. Evleri yıkılan ya da hasar gören afetzedelerden bir kısmı Hatay’da Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde ağırlanıyor.
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Mimar Sinan’ın eseri afetzedeleri ağırlıyor!
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