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Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Öğretmen ataması olacak mı? İşte masadaki konular...

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Giriş: 03.03.2024 20:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Kabine Toplantısı düzenlenecek. A Haber Muhabiri Merve Pekmez milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi son gelişmeleri aktardı. İşte Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular...
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