Milyonların beklediği teklif TBMM’de! En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak

AK Parti, en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselten torba yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklifin içeriğinde başka hangi detaylar var? A Haber Editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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