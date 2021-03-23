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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Milyonları etkileyecek değişiklikte detaylar belli oldu! A Haber muhabiri canlı yayında anlattı Milyonları etkileyecek değişiklikte detaylar belli oldu! A Haber muhabiri canlı yayında anlattı Giriş: 23.03.2021 23:17 Güncelleme:23.03.2021 23:18 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı paylaşımda "Ekonomide reformlarımızın takvimini tamamladık." ifadelerini kullandı. Buna göre geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Peki ekonomik reform takvimi neleri içeriyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı. DİĞER