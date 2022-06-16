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Milyonlarca öğrenciye af müjdesi! Eğitimini yarıda bırakanlara dönüş yolu

A Haber
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Giriş: 16.06.2022 08:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişinin beklediği öğrenci affıyla ilgili müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Peki af müjdesine gençlerin tepkisi nasıl oldu?  A Haber ekipleri sokağa indi ve vatandaşa mikrofon uzattı.
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