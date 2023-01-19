Milyonlarca öğrenci karne alacak! Veliler karne alan çocuklarına nasıl davranmalı?

Okullar yarın yarıyıl tatiline giriyor. Karne notu düşük olan öğrencilere nasıl davranılmalı? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Psikolojik Danışman Ferhan Bıçakçılar, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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