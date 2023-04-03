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Milyonlarca AK Partiliye hakaret! A Haber'de sert tepki

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 16:39
CHP’li gazeteci AK Parti’ye oy verenleri ‘cahil’ diyerek aşağıladı. Siyaset Bilimci Onur Erim ve Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, “Kendi milletine bu benzetmeyi yapan insanlardan bu millete bu ülkeye bir fayda gelebilir mi?” ifadelerini kullandı.
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