Milyonlarca AK Partiliye hakaret! A Haber'de sert tepki

CHP’li gazeteci AK Parti’ye oy verenleri ‘cahil’ diyerek aşağıladı. Siyaset Bilimci Onur Erim ve Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, “Kendi milletine bu benzetmeyi yapan insanlardan bu millete bu ülkeye bir fayda gelebilir mi?” ifadelerini kullandı.

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