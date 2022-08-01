01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milyarderler neden tarıma yöneldi? Uzmanlar A Haber'de anlattı: Amaçları şirket devletleri kurmak

Milyarderler neden tarıma yöneldi? Uzmanlar A Haber'de anlattı: Amaçları şirket devletleri kurmak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2022 00:53
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları sonrasında enerjiden tarıma birçok alanda küresel çaplı krizler baş göstermişti. Devletler, koronavirüs salgını ve peşinden gelen savaş nedeniyle ekonomik anlamda büyük darbeler yerken milyarderler ile şirketlerin neden bu kadar kar ettikleri merak konusu oldu. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, milyarderlerin tarıma yönelmesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, "Tahıl, tohum fabrikalarıyla ilgileniyorlar çünkü bunun üzerinden dünyayı ele geçirecekler. 2040’larda devletleri şehirleştirip paylaşacaklar, CEO devletleri, dünya parlamentosu, dünya sanayisi gibi hep yeni bir model peşindeler." diye konuştu.
Milyarderler neden tarıma yöneldi?
Milyarderler neden tarıma yöneldi?
AK Parti’nin projeleri CHP’ye böyle sızdırılıyor
AK Parti'nin projeleri CHP’ye böyle sızdırılıyor
Terör örgütü PKK 38 yıldır kan döküyor
Terör örgütü PKK 38 yıldır kan döküyor
Suriye’de roketli saldırı
Suriye'de roketli saldırı
Mahallenin suyu 20 gündür kesik!
Mahallenin suyu 20 gündür kesik!
İstanbul’da trafik ışıkları ne kadar yeterli?
İstanbul'da trafik ışıkları ne kadar yeterli?
Daha hızlı, daha kararlı bir Türkiye
Daha hızlı, daha kararlı bir Türkiye
Tepkiler üzerine İBB rant panolarını kaldırdı
Tepkiler üzerine İBB rant panolarını kaldırdı
Kredi ve kart borçları için 3 formül!
Kredi ve kart borçları için 3 formül!
Ankapark’ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar
Ankapark'ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü
Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü
Daha Fazla Video Göster