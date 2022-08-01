Milyarderler neden tarıma yöneldi? Uzmanlar A Haber'de anlattı: Amaçları şirket devletleri kurmak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları sonrasında enerjiden tarıma birçok alanda küresel çaplı krizler baş göstermişti. Devletler, koronavirüs salgını ve peşinden gelen savaş nedeniyle ekonomik anlamda büyük darbeler yerken milyarderler ile şirketlerin neden bu kadar kar ettikleri merak konusu oldu. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, milyarderlerin tarıma yönelmesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, "Tahıl, tohum fabrikalarıyla ilgileniyorlar çünkü bunun üzerinden dünyayı ele geçirecekler. 2040’larda devletleri şehirleştirip paylaşacaklar, CEO devletleri, dünya parlamentosu, dünya sanayisi gibi hep yeni bir model peşindeler." diye konuştu.